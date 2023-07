Nikos Aliagas ne passera pas le relais à la nouvelle animatrice de 50' inside : il explique pourquoi

Nikos Aliagas a décidé de quitter la présentation du magazine people "50'inside" sur TF1.

La chaîne française a annoncé qu'Isabelle Ithurburu sera la nouvelle animatrice du magazine diffusé le samedi en fin d'après midi.

Si on aurait pu penser que les deux animateurs puissent se passer le relais à l'antenne, ce ne sera vraisemblablement pas le cas.

Sur Europe 1, Nikos Aliagas indique que c'était impossible de le voir ces derniers jours à cause d'un problème de planning : "On ne va pas le formaliser parce qu'on n'a pas pu à cause de problèmes de planning. Elle, elle était encore à Canal +. On le fera plus tard peut-être, je viendrai ou on aura l'occasion de se croiser ! C'est la famille maintenant et puis tous mes collègues là-bas [à 50 mn Inside] restent des amis. Elle a un beau bébé !"

L'animateur de 54 ans revient sur sa décision d'arrêter la présentation de "50' inside" : "Seize ans c'est très long, ça a été un apprentissage énorme. Je considère que c'est une émission très bien, mais en même temps je pense que ça a fait son temps pour moi. C'est bien de pouvoir passer le relais. C'est rare dans une carrière de pouvoir le faire, c'est tellement éphémère et incertain."

Le planning sera chargé pour Nikos Aliagas à la rentrée avec le retour de la Star Academy en fin d'année et le tournage de The Voice.