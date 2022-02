Nikos Aliagas fait de rares confidences sur sa compagne : "C’est une femme forte, brillante"

Sa compagne n’a pas souhaité apparaître dans le documentaire, mais l’animateur a tout de même accepté d’en dévoiler davantage sur le fonctionnement de leur relation.

"On ne la voit pas souvent, elle n’aime pas se montrer. Elle a raison" lance-t-il, alors que lui n’hésite pas à donner de sa personne sur scène, encore récemment en chantant à la télévision grecque. "On ne se cache pas, mais en même temps, on ne se montre pas. On essaie de le faire naturellement. On essaie de ne pas montrer nos gamins. Après, je suis un personnage public, et ça fait partie du jeu. Elle me fait du bien. Elle m’a réparé dans mes peurs, dans mes doutes… C’est une femme forte, brillante. Je crois qu’elle a la bonne distance avec tout ça, et j’en ai besoin. De temps en temps, elle accepte de venir avec moi sur un tapis rouge. Alors, ça l’amuse. Ce n’est pas du tout son monde. À la fin, on rigole comme des gamins. C’est fragile, c’est précieux, l’amour. On fait ce qu’on peut, tous".

Tina et Nikos sont les parents de deux enfants, Agathe et Andreas. Mais leurs deux progénitures ne font qu’une apparition discrète dans le documentaire, toujours par souci de dissocier vie privée et vie publique.