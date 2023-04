Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister dans Game of Thrones) dit pourquoi il refuse de regarder House of the Dragon

Un acteur emblématique de Game of Thrones refuse de regarder House of the Dragon, le spin-off de la série.

House of the Dragon a fait un véritable carton à sa sortie en août 2022 sur Prime Video. Un carton certes, mais il y en a un qui est loin de l’avoir suivi. Il s’agit de Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister dans Game of Thrones.

House Of the Dragon se déroule 189 ans avant les évènements de Game of Thrones, série clôturée il y a 4 ans. Le spin-off retrace l’histoire des Targaryens en mélangeant action, jeux de pouvoir, dragons et histoires d’amour. Elle raconte les évènements qui ont provoqué une guerre civile appelée "La Danse des Dragons". Face au succès, HBO entamerait la préparation d’une saison 2, de quoi ravir les fans.

C’est lors d’une interview avec Entertainment Weekly que Nikolaj Coster-Waldau a exprimé son aversion au spin-off de Game of Thrones.

L’acteur de cinquante-deux ans explique : " Je ne l’ai pas regardée. Un jour où elle était diffusée, je suis tombé par hasard sur le générique de début. C’était un peu étrange car c’était la même musique et l’écriture du titre était similaire. Je me suis dit : " Ah, c’est trop tôt. Beaucoup trop tôt. "

Cependant, l’acteur danois n’est pas fermé à l’idée de regarder la série prochainement, quand il aura pris du recul sur la situation. " Je vais attendre les deux premières saisons, et je regarderai tout d’un seul coup. Mais je sais que beaucoup de gens adorent la série et je suis ravi pour eux. "