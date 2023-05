Nikola Jokic ne sera pas suspendu après avoir bousculé le propriétaire des Suns

Dans la foulée, le joueur de Denver a repoussé le dirigeant, incrédule, qui a quelque peu exagéré sa chute sur sa chaise. Le double MVP 2021 et 2022, qui a écopé d'une faute technique, sans que cela ne l'empêche de finir le match avec un total stratosphérique de 53 points, a contesté après-coup la décision des officiels de la NBA.



"L'arbitre m'a dit que j'avais donné un coup de coude au supporter, mais il a mis ses mains sur moi en premier. Quelqu'un assis au bord du terrain, c'est un supporter, n'est-ce pas? Il ne peut pas influencer le jeu en retenant le ballon. Et ils ne vont pas me protéger en tant que joueur? Ils vont protéger le supporter?", s'est-il interrogé, sans s'étendre sur l'identité dudit "supporter".



Et d'enchaîner, avec toujours plus d'amertume: "Ils diront ce qu'ils veulent, mais il aurait dû être expulsé de la salle. Je pensais que la NBA était censée nous protéger, mais peut-être que j'ai tort".



Lundi matin, Mat Ishbia a fait en sorte de ne pas envenimer la situation. "Une suspension ou une amende pour l'incident d'hier soir ne serait pas juste. J'ai beaucoup de respect pour Jokic et je ne veux rien voir de tel. Excité pour le match 5 ! Allez les Suns !", a-t-il tweeté.



Il aura été entendu en partie, l'essentiel étant pour Jokic de bien pouvoir être présent mardi à Denver, lors du match N.5 entre les deux équipes qui en sont à deux victoires partout dans cette demi-finale de conférence Ouest très serrée.