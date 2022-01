Niko Tackian s’inspire d’un phénomène de disparitions organisées, dans un nouveau roman haletant

Respire vous laissera sans aucun doute le souffle coupé. Niko Tackian ne laisse pas une seule seconde de répit à ses lecteurs. Ce thriller est un véritable 'page-turner' tant il est intrigant et haletant.

Le constat n’est pas étonnant, cet écrivain est avant tout un scénariste, notamment de la série Alex Hugo. Il ne cherche cependant pas à écrire chaque roman comme une série, mais son écriture ne peut s’empêcher de subir une petite déformation professionnelle. "Je ne pense pas à cela quand j’écris sinon j’aurais l’impression d’être trop dans un autre média, le scénario pour la télé, où je suis obligé de penser à la faisabilité à l’image. Mais comme cela fait une vingtaine d’années que je travaille en tant que scénariste, les images sont le moteur de mon écriture. C’est une écriture très visuelle donc vous voyez bien les scènes" déclare-t-il.

L’auteur et scénariste constate d’ailleurs une influence générale de la série télévisée sur le livre : "La culture des gens qui était peut-être plus littéraire il y a une dizaine d’années, a beaucoup évolué avec les séries télé. Elles sont devenues le média le plus consommé en termes de narration et d’histoire. Le rythme a beaucoup changé. J’écris des chapitres très courts, souvent un peu haletants pour que la lecture se fasse facilement. C’est un point commun avec l’écriture de série télé. On est dans le même genre format mais ce qui change c’est qu’il y a plus de libertés dans le roman, on peut aborder des thèmes avec plus de profondeur ou plus difficiles que ceux qui sont abordés en audiovisuel".