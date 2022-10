Nikki Lane, la nouvelle reine de la country alternative et rebelle !

Son 4e album, intitulé ''Denim & Diamonds'' est publié chez New West Records, le fameux label spécialisé dans l’americana et les musiques roots aux États-Unis. Produit par Joshua Homme (guitariste et fondateur du groupe Queens of the Stone Age), ''Denim & Diamonds'' permet à la Highway Queen d’adopter une tonalité plus rock tout en conservant le son country hors-la-loi qu’elle a développé sur ses précédents albums. Comme à son habitude, Nikki Lane écrit et compose ses chansons, et elle réussit à trouver ce petit " plus " qui sonne comme la country outlaw des seventies. Sur l’album ''Denim And Diamonds'', ''First High'' et ''Born Tough'' s’intéressent à son adolescence, tandis que le morceau titre et ''Black Widow'' soulignent son défi permanent. Nikki Lane ne fait pas que suivre le GPS. Proche de la quarantaine, elle reste une rebelle.