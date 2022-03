Nikita Kadan, l’artiste ukrainien qui témoigne en direct des atrocités de la guerre

Via son compte Instagram, l’artiste ukrainien Nikita Kadan expose, interpelle, documente la guerre qui dévaste son pays. Loin des photos retravaillées, des décors "instagramables" et de la fausse réalité qui tient lieu de soi-disant chronique du monde, les pensées sont happées, le cerveau se met à chauffer comme si on feuilletait un carnet de guerre, un cahier des tranchées avec la technologie de l’immédiateté…

Nikita Kadan est réfugié dans une galerie d’art, un ancien abri antiaérien datant de la Seconde Guerre mondiale. Les murs sont blanchis pour devenir des cimaises et un haut lieu de l’art contemporain ukrainien. C’est la galerie Voloshyn. Nikita Kadan s’y protège et à intervalles plus ou moins réguliers, il sort. Il photographie, filme et poste pour nous interpeller. Il nous dit : "Et vous les Occidentaux ?". Chronique d’un activiste engagé, il ne fait pas du photojournalisme mais bien des photographies artistiques. Il propose également une exposition qu’il a montée tout seul dans son abri avec ce qu’il en restait. Comme un sauvetage de la culture bouillonnante de l’Ukraine, on assiste virtuellement à un acte de résistance. Restant sur place pour avoir la possibilité de témoigner, il organise également des sauvetages de collections artistiques et offre des pistes aux Ukrainiens pour fuir le pays. Kadan est un témoin en direct du récit national de Kiev…