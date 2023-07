Nikita Ducarroz et le tabou de la santé mentale : "On pense que si tu montres ce genre de problème, c’est que tu n’es pas fort"

"Quand j’avais 14 ans, j’ai arrêté de sortir de chez moi. Je ne pouvais plus aller à l’école. Je ne pouvais plus jouer au foot. J’ai commencé à avoir des crises de panique. C’est à ce moment-là que j’ai découvert le BMX via YouTube. C’est vraiment le vélo qui m’a sauvée, qui m’a donné quelque chose à faire quand je ne pouvais plus être avec des amis et sortir de chez moi. Encore aujourd’hui, tous les jours, c’est le vélo qui m’aide à sortir, à voyager, à me pousser quand j’ai peur", se rappelle-t-elle dans un bike park au cœur de Bruxelles.



Crise panique, dépression, burn-out, les conséquences peuvent être multiples. Pourtant cet aspect de la vie ou de la carrière des sportifs est encore trop souvent ignoré. Parce que méconnu.



"C’est quelque chose que les sportifs ne connaissent peut-être pas. On apprend toutes ces choses de musculation et tout ça. Mais on n’apprend pas ce qui se passe dans la tête".



Pire, le sujet a longtemps été quasiment tabou chez les sportifs de haut niveau. "Il faut s’en occuper mais on ne s’en occupe pas. On pense que si tu montres que tu as des problèmes comme ça, c’est que tu n’es pas fort. Ce n’est pas le cas. Si tu as des problèmes au genou, tu vas voir quelqu’un pour t’aider à le "réparer". C’est un peu la même chose".



Et pourtant, être bien dans ses baskets est indispensable pour être performant. "J’ai eu des moments où je pensais que je n’arrivais plus à rouler. Je savais que tout allait bien dans mon corps. Je pouvais encore faire des tricks (des figures). Mais il y avait quelque chose dans la tête qui me bloquait. Donc c’est vraiment, vraiment important".