Niki Lauda : après un accident à 290 km/h en 1976, un miraculé qui termina le championnat de F1

Nous sommes le 1er août 1976, il est 15h00. Sur le circuit automobile du Nürburgring, en Allemagne, le pilote Niki Lauda sera bientôt victime d’un des accidents les plus spectaculaires de Formule 1.

Lors du championnat 1976 de Formule 1, 20 pilotes de course défient la mort et les lois de la physique chaque week-end. Parmi eux résonnent les noms de certaines légendes du sport auto : Mario Andretti, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Jacques Laffite, Clay Reggazoni, James Hunt… et Nicky Lauda.

Le 1er août 1976, l’Autrichien a sa tête des mauvais jours. Il est avec les commissaires de la course et il ne comprend pas pourquoi diable ce Grand Prix est maintenu, en dépit de toutes les règles de bon sens. Depuis une semaine déjà, lui et quelques autres pilotes mènent une fronde pour ne pas participer à cette épreuve.