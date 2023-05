Niki Buzz et son Band : du rhythm'n'blues, de la soul et du rock

Personnage singulier, musicien surdoué, Darrell Young, alias Niki Buzz, est natif de Louisville. A 3 ans, il joue du piano avec ses parents. A 10, il commence de la batterie et à 13 remporte un concours parrainé par James Brown. Il a joué en première partie de la revue Ike et Tina Turner puis dans d'autres groupes comme Exile, Parliament, Funkadelic et The GuessWho. Au milieu des 70's, c’est au CBGB’s qui s’illustre, en jouant avec Mink DeVille ou Patty Smith, puis il se tourne vers les studios, où il devient musicien de session et programmateur d’instruments électroniques. Beta testeur pour différentes firmes de MAO, fondateur du Niki Buzz Band, accompagnateur de pointures comme Cee Will (batteur pour Marianne Faithfull), sa carrière est énorme !