Nihiloxica : Rave d'Ouganda

Trois ans après un premier album, le renversant "Kaloli", le nouveau "Source of Denial" interroge les frontières et les conséquences des politiques migratoires mises en place entre les continents. C'est que Nihiloxica vit cette réalité au quotidien. Composé de trois percussionnistes ougandais et de deux musiciens britanniques, le groupe s'expose en permanence aux entraves administratives des visas. Car, chez Nihiloxica, chaque tournée est d'abord un combat pour obtenir le droit de se produire sur les scènes d'ici et d'ailleurs. Remontée contre les procédures alambiquées qui conditionnent ses concerts, la formation recourt ici à la puissance du son pour exprimer ses émotions. En cela, "Source of Denial" ("Raison du Refus") s'écoute comme une déclaration d'intention, une transe de protestation, un réquisitoire mené tambours battants. "Nous voulions créer la sensation d'être dans cet enfer bureaucratique infini qui s’interpose aujourd'hui lorsque vous tentez de vous rendre dans un pays étranger qui se considère supérieur à celui d'où vous venez", précise le groupe dans un communiqué. "Nous nous concentrons sur le Royaume-Uni car c'est là que nous avons eu le plus de problèmes, mais la situation va beaucoup, beaucoup plus loin..."