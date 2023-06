Night in the Garden of Love, une exposition immersive de Shezad Dawood à découvrir au Wiels

Yusef Lateef était un musicien novateur : flutiste, saxophoniste et improvisateur associé au monde du jazz. Il était peintre et dessinateur. Ses dessins ressemblent à des partitions musicales. Il était aussi l’auteur d’une nouvelle, Night in the garden of love, qui a inspiré à Shezad Dawood le parcours dans l’exposition ou la promenade dans un jardin d’amour où les sens sont conviés : la vue, l’ouïe et l’odorat. Un parfum est diffusé dans une salle. L’exposition recourt aux technologies contemporaines pour créer des correspondances entre les sens. Sept écrans forment un jardin de plantes algorithmiques qui connaissent une croissance en réaction au son d’un instrument de musique. Shezad Dawood a conçu des textiles peints et un costume de mutant pour une chorégraphie au cœur des salles.