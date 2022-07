Nigeria: l'armée retrouve deux nouvelles "filles de Chibok", huit ans après leur enlèvement par Boko Haram

Hauwa Luka avait, quant à elle, 19 ans au moment du rapt.

"J'ai cherché un moyen de m'échapper et lorsque Hannatu est venue me rendre visite et m'a parlé de cette idée, j'ai immédiatement accepté son plan", a déclaré la jeune femme qui est partie avec son nourrisson sur le dos.

Sur les 276 écolières enlevées en 2014, 57 avaient réussi à prendre la fuite et 80 autres avaient été échangées contre des commandants de Boko Haram dans le cadre de négociations avec les autorités.

Par la suite, d'autres jeunes filles ont été retrouvées mais plus de cent sont toujours portées disparues. Selon les vidéos de propagande, beaucoup auraient été mariées de force à des combattants djihadistes.

Depuis l'enlèvement "des filles de Chibok", de nombreuses autres écoles ou universités ont été attaquées dans le nord du Nigeria ces dernières années, certaines par des djihadistes, mais surtout par des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements de masse contre rançons.

L'insurrection djihadiste dans le nord-est dure depuis 13 ans et a fait 40.000 morts et 2,2 millions de déplacés.