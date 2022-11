Nigeria : des hommes armés kidnappent 39 enfants dans une ferme

Les bandes armées, appelées localement "bandits", terrorisent les États du nord-ouest et du centre du pays le plus peuplé d’Afrique, pillant, enlevant et tuant les villageois.

Les otages sont généralement relâchés après le paiement d’une rançon aux gangs qui trouvent refuge dans la vaste forêt de Rugu, à cheval sur les États de Zamfara, Niger, Katsina et Kaduna.

"Les bandits ont envahi la ferme à Mairuwa et ont pris les travailleurs mineurs", a déclaré le porte-parole de la police de Katsina, Gambo Isah. "Nos agents ont été mobilisés dans la zone avec pour mission de secourir les otages et d’appréhender les criminels", a ajouté Gambo Isah, sans donner davantage de détails.

Un responsable local du district de Faskari, dans lequel se trouve le village de Mairuwa, a affirmé qu’il y avait en tout des dizaines de travailleurs. "Les ouvriers adultes, qui pouvaient courir bien plus vite, ont réussi à s’échapper mais les 39 enfants, qui n’ont pas pu semer les bandits, ont été capturés", a dit cette source sous le couvert de l’anonymat.