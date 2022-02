Nigeria : crainte d'une possible marée noire après un incendie sur un navire pétrolier

La marine nigériane a assuré à l'AFP "avoir déployé ses navires sur place pour y apporter l'aide nécessaire", selon son porte-parole Suleman Dahun.

L'Agence nigériane de détection et de réponse aux fuites pétrolières (NOSDRA), contactée par l'AFP, affirme également être sur place, mais n'a pas souhaité commenter davantage.

Il y aura certainement une fuite de pétrole

Les défenseurs de l'environnement au Nigeria s'inquiètent toutefois de l'impact de cet incident. "Il y aura certainement une fuite de pétrole", a déclaré Mike Karikpo de l'ONG locale, Environmental Rights Action/Friends of the Environment.

Les marées noires sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, mais elles touchent généralement le fleuve Niger et ses affluents, et plus rarement en mer.