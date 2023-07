Nigeria : cinq morts, 11 blessés lors d’une attaque djihadiste présumée dans le Nord-Est

Située à 90 kilomètres au sud de Maiduguri et proche de la forêt de Sambisa, un sanctuaire pour les groupes djihadistes, Damboa fait l’objet d’attaques répétées depuis des années, visant aussi bien ses habitants que sa base militaire. Le Nigeria fait face depuis 2009 à une insurrection armée djihadiste dans le Nord-Est, menée par le groupe jihadiste Boko Haram, et un groupe dissident, l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest. Cette insurrection et la répression de l’armée ont fait 40.000 morts et deux millions de déplacés. Le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai, a promis, comme ses prédécesseurs, de faire du combat contre l’insécurité une priorité.