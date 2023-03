Nigeria : Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, remporte la présidentielle

Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes samedi et le vote, dont la participation n'est pas encore connue, s'est globalement déroulé dans le calme. Mais à la suite de retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, les partis de Atiku Abubakar et de Peter Obi ont dénoncé "un simulacre" d'élection, exigeant son "annulation immédiate" et la tenue d'un "nouveau scrutin".

Leurs partis ont également remis en cause l'indépendance de l'Inec, qui en retour a fustigé des accusations "infondées". Elle a ajouté que les candidats étaient "libres de s'adresser aux tribunaux" s'ils s'estimaient lésés.

Depuis le retour de la démocratie en 1999, le Nigeria a organisé sept élections nationales, qui ont quasiment toutes été contestées. De nombreux observateurs étrangers ont sévèrement critiqué le manque de transparence du scrutin.

La déception s'annonce grande pour les partisans de l'opposition et notamment de Peter Obi, qui ont cru jusqu'au bout à la possible victoire de leur candidat, incarnant à leurs yeux la rupture et l'avènement d'une société plus juste.

Plusieurs analystes doutaient cependant de la capacité de Peter Obi, un Igbo originaire du sud-est, à remplir les conditions requises par la Constitution pour gagner, à savoir obtenir un quart des suffrages dans deux tiers des États.

Le vote communautaire reste important au Nigeria qui compte plus de 250 groupes ethniques, polarisé entre un sud à dominante chrétienne et un nord majoritairement musulman, plus densément peuplé.