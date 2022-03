Nigéria : 19 morts dans nouvelle attaque contre les forces de l’ordre, dans le village de Kanya

Des hommes armés ont tué 13 soldats, cinq policiers et un milicien local lors d’une bataille rangée dans le nord-ouest du Nigeria, où une cinquantaine de miliciens avaient déjà été tués lundi lors d’une attaque similaire de "bandits" locaux a-t-on appris mercredi auprès des services de sécurité.

L’attaque s’est déroulée mardi dans le village de Kanya, dans l’Etat de Kebbi frontalier du Niger. Lundi, au moins 57 membres d’une milice d’autodéfense avaient été tués à quelques kilomètres de là, près du village de Sakaba, dans le district de Zuru.

Selon des témoins, des centaines de "bandits" ont envahi Kanya mardi soir dans le district de Danko-Wasagu et ont affronté durant plus de trois heures un contingent de policiers et soldats. "Ils sont arrivés sur environ 200 motos, à trois par moto", a affirmé à l’AFP un résident, Musa Arkiza. "Il y a eu 19 morts – 13 soldats, cinq policiers et un milicien", a indiqué à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un membre des services de sécurité, en ajoutant que huit autres personnes, dont quatre soldats avaient été blessés et conduits à l’hôpital. "La bataille rangée a été très intense et a duré plus de trois heures, les terroristes ont eu le dessus grâce à leur nombre", a-t-il ajouté.