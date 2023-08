Niger : une intervention militaire des pays africains est-elle possible ?

"Il y a un consensus politique au sein de la Cedeao, mais ce consensus n’est peut-être pas aussi qu’il en a l’air, précise Thierry Vircoulon. Maintenant il va y avoir une génération de troupes de la part des Etats, et on va voir à quelle vitesse cela sera réalisé. Il y a certainement certains Etats qui sont très volontaristes sur l’option militaire, le Nigéria par exemple, alors qu’il y en a d’autres qui ont l’air beaucoup plus mesurés, comme le Togo".

Mais l’option militaire était inévitable pour les Etats membre de la sous région, l’organisation devait, selon le spécialiste, montrer les dents "justement parce qu’elle a tiré les conséquences de son impuissance au Mali, en Guinée et au Burkina Faso (trois pays qui ont connu des coups d’Etat militaires ces derniers mois, ndlr) qu’elle montre ses muscles face au Niger, où elle a compris que la diplomatie ne fonctionnait pas avec les putschistes. Et on est au stade où, si les putschistes persistent dans leur intransigeance au Niger, et n’ouvrent pas la porte à des négociations, on sera au stade où la Cedeao n’aura plus le choix. Il ne lui restera qu’à passer à l’option militaire".

Mais tous les pays d’Afrique de l’ouest ne sont pas hostiles au nouveau pouvoir nigérien : le Mali et le Burkina Faso voisins, dirigés eux aussi par des militaires, ont affiché leur solidarité avec Niamey.

Mardi, ils ont adressé des lettres conjointes à l’ONU et à l’Union africaine pour empêcher "toute intervention militaire contre le Niger dont l’ampleur des conséquences sécuritaires et humanitaires serait imprévisible".