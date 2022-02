Sept enfants ont été tués et cinq blessés par "" vendredi, lors d'une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des "" dans la région de Maradi dans le sud du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, a déclaré dimanche à l'AFP le gouverneur de cette région.

"Il y a eu une erreur des frappes nigérianes qui se sont abattues juste à la frontière (avec le Niger) et qui on fait des victimes sur notre territoire dans le village de Nachadé: les victimes sont douze enfants, dont sept sont décédés et cinq blessés", a déclaré Chaïbou Aboubacar, gouverneur de la région de Maradi.