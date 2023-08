Niger : Paris dément avoir violé l'espace aérien et libéré des "terroristes"

Paris a fermement démenti mercredi les accusations du régime militaire du Niger, selon lequel la France a violé son espace aérien et "a libéré des terroristes".

"Le vol effectué ce matin (mercredi) a été autorisé et coordonné avec l'armée nigérienne", a indiqué à l'AFP une source gouvernementale française. "Et aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises", a ajouté cette source. Les "forces françaises ont fait décoller" mercredi de N'Djamena, au Tchad, "un avion militaire" à "6H01 locales", avait indiqué plus tôt un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir au Niger, ajoutant : "Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6H39 à 11

0..H15 locales".