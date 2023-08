Niger, Libye, Soudan, Russie… Fermeture d’un espace aérien, les conséquences sont plus nombreuses qu’on ne le pense

L’A330 d’Air Belgium qui avait décollé à Bruxelles en direction de Johannesburg a mis une heure de plus pour arriver à destination, la compagnie Air France estime qu’il faudra prévoir un allongement des vols vers plusieurs aéroports subsahariens pouvant aller de 15 minutes à 2 heures pour le Tchad et l’Afrique du Sud. Et du côté de Lufthansa Group, dont fait partie Brussels Airlines, on prévoit pour certains vols une heure voire une heure et demie de plus, et dans certains cas, une escale pourrait même être nécessaire pour faire le plein.

Car le Niger n’est pas le seul pays africain dont l’espace aérien doit être contourné : l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA), qui publie sans interdire pour autant leur survol une liste des zones de conflit où l’on trouve notamment l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie ou encore le Yemen, recommande aux compagnies aériennes européennes de ne pas survoler la Libye voisine du Niger. Quant au Soudan, il vient de prolonger, pour la huitième fois consécutive depuis le mois d’avril, la fermeture de son espace aérien. On rappelle par ailleurs que l’espace aérien ukrainien est lui aussi fermé, pour des raisons évidentes, tandis que le ciel russe est interdit depuis un an et demi aux compagnies occidentales, en représailles à la mesure semblable qui empêche les compagnies russes de survoler les pays européens ainsi que le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada.