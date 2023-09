Niger : Les États-Unis "repositionnent" leurs troupes

Les États-Unis ont commencé "par précaution" à repositionner leurs troupes au Niger, théâtre d’un coup d’État fin juillet, a annoncé jeudi le Pentagone.

Le département de la Défense "repositionne une partie de son personnel et de ses moyens de la base aérienne 101 de Niamey (la capitale, ndlr) à la base aérienne 201 d’Agadez", plus au nord, a déclaré à la presse une porte-parole, Sabrina Singh. "Il n’y a pas de menace immédiate pour notre personnel ni de violence sur le terrain", a-t-elle ajouté, qualifiant cette décision de "mesure de précaution". Mme Singh a également indiqué que "certains personnels non essentiels et sous-traitants" avaient quitté le pays il y a plusieurs semaines.

Des militaires ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet et l’ont assigné à résidence, ainsi que sa famille, au palais présidentiel. Les États-Unis disposent de quelque 1.100 soldats stationnés au Niger, qui opéraient contre des groupes jihadistes actifs dans cette région.