Niger : arrestation du chef d’un réseau de trafic de migrants vers l’Europe

Le nord désertique du Niger est un corridor réputé pour le trafic de migrants, de drogue et d’armes et abrite également des groupes djihadistes. L’enquête a été menée par une équipe conjointe d’investigation, financée par l’Union européenne. Elle est composée de trois policiers français de la police aux frontières et de trois Espagnols qui appuient les policiers nigériens. Les policiers européens sont présents dans le pays depuis 2017. Depuis cette date, 196 filières d’immigration irrégulière ont été identifiées et 824 personnes arrêtées, a indiqué la DCIS.