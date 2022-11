Nigel, paraplégique et pilote de course

"De l'extérieur, lorsqu'un pilote en situation de handicap conduit un véhicule de course, on ne voit pas de différence."

La vie de Nigel Bailly a basculé à 14 ans. Un accident de motocross lui fait perdre l’usage de ses jambes. A six ans à peine, il enfourchait sa première moto. Désormais, le voilà cloué dans un fauteuil roulant. Ce coup du sort ne l’arrêtera pas.

"Quand on se retrouve paraplégique du jour au lendemain, il y a toujours une phase de rééducation importante. Pour moi, ce fut quatre mois de dur labeur”, se souvient-il. Mais à peine sorti de revalidation, il retourne rapidement sur les circuits. Grâce au karting, il retrouve la “sensation de vitesse et l’odeur de l’essence brûlée”. Quelques années plus tard, il prend le départ des 24h du Mans.