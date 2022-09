Nigel Bailly, le pilote paraplégique qui a battu les valides à Hockenheim : "Les teams doivent plus oser miser sur des pilotes moins valides"

C’est une formidable victoire, doublée d’une histoire pénétrante : le Carolo Nigel Bailly (33 ans) a gratté ce dimanche sa toute première victoire au terme de l’Ultimate Cup Series, une course GT3, en battant toute la concurrence constituée… de pilotes 100% valides ! Au volant de sa Bentley, le Hennuyer s’est imposé sur le mythique circuit de Hockenheim (Allemagne).

" Ça fait quelques années que je l’attendais celle-là " explique, ravi, le pilote carolo. " La concurrence était très relevée : j’ai pu contenir le double Champion d’Italie GT3 et, en prime, sur un circuit historique que je n’avais découvert que ce week-end ! Je n’avais jamais roulé à Hockenheim ! Dans le paddock, plein de pilotes et de team-managers sont venus me féliciter après ma victoire. Le 2e de la course était tout surpris car sa voiture était bien plus performante que la mienne… Ou plutôt que la nôtre, car c’est une victoire collective : mon team a fait un travail incroyable ! "

Paraplégique depuis une chute de moto-cross à l’âge de 14 ans, Nigel Bailly n’a pas voulu lâcher le sport automobile.

" Cela a été un long parcours fait de ténacité, de travail, de patience… et surtout d’amour car j’adore ce sport. Ma voiture est totalement adaptée à ma morphologie, avec du matériel dessiné sur mesure. J’ai sous le volant un accélérateur analogique sur lequel je tire pour mettre du gaz, et à ma droite j’ai un levier qui actionne mécaniquement la pédale de frein. C’est compliqué à piloter car c’est beaucoup moins intuitif qu’un dispositif classique, mais je me débrouille ! Je suis suivi par un staff mécanique, mais aussi médical et physique qui me programme un entraînement sur mesure. "