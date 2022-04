Nigel Bailly: "je souhaite être un modèle pour les personnes en situation de handicap qui ont envie de faire du sport auto"

Il s'appelle Nigel Bailly, Nigel comme Mansell, le pilote britannique Champion du Monde de Formule 1 dans les années 90, dont ses parents étaient fans.

Aujourd'hui le pilote belge moins valide s'apprête à disputer le GT World Challenge Europe au volant d'une Bentley. Athlète moins valide, Nigel s'est fixé comme objectif de vivre sa passion et pratiquer la course automobile.

" Mon histoire à moi, c’est une chaise roulante suite à un accident de motocross à l’âge de 14 ans. Aujourd’hui je me bats au quotidien pour réaliser mes plus grands rêves et participer à des championnats automobiles incroyables. J’ai commencé le sport auto à l’âge de 27 ans. L’année passée j’ai eu l’occasion de participer aux 24 heures du Mans (Nigel a terminé à la 32ième place), ça a été ma plus belle réussite sportive mais ça en appellera d’autres.

Cette année, je participerai au GT World Challenge Europe en compagnie de 2 autres Belges, Stéphane Lemeret et Matthieu de Robiano au volant d’une Bentley GT3. Nos ambitions sont claires, découvrir un maximum la discipline, le GT3, aller de l’avant, prendre du plaisir et surtout terminer les courses. "