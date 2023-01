Nigel Bailly disputera le Lamborghini Super Trofeo en 2023, avec un retour aux 24H du Mans en point de mire

Le pilote belge Nigel Bailly, 33 ans, disputera en 2023 le Lamborghini Super Trofeo Europe au volant d'une Huracán Super Trofeo EVO2 de 620 chevaux de l'équipe française CMR.

Six rendez-vous sur des circuits prestigieux (Imola, Spa-Francorchamps, le Nürburgring...), voilà une préparation idéale en vue de participer à nouveau aux 24 Heures du Mans "à moyen terme" au volant d'une GT.

Vainqueur à trois reprises au volant de la Bentley Continental GT3 en Ultimate Cup Series en 2022, le pilote paraplégique originaire de Charleroi, qui a pris part aux 24 Heures du Mans en 2021 et aux 24 Heures de Spa en 2022, s'apprête donc à rejoindre l'un des championnats monomarques les plus relevés.

"Mes premiers roulages avec Lamborghini ont commencé fin de saison 2022 lorsqu'on m'a proposé de rouler au Paul Ricard afin d'amorcer la saison 2023. C'était pour ma part une très belle découverte, avec des perspectives d'évolutions importantes, commente Nigel Bailly. L’aventure humaine se poursuit avec CMR et j'en suis ravi. Nous avons développé des connexions à travers notre première saison, c'était une année de découverte tant sur le plan sportif que technique et cela a très bien fonctionné."

Nigel Bailly débute ainsi un projet ambitieux sur plusieurs saisons, avec l’ambition de participer de nouveau aux 24 Heures du Mans au volant d’une Lamborghini GT3 à moyen terme.

"Ce serait en effet une incroyable chose de pouvoir participer aux 24 Heures du Mans pour la deuxième fois grâce à l'arrivée des GT3 aux côtés de CMR. Cependant, il nous est encore un peu tôt pour prétendre à une future participation à la plus grande course d'endurance au monde, mais comme le dit très bien Ferruccio Lamborghini : "On ne perd que lorsqu'on abandonne". De mon côté, je n'abandonne pas cet objectif vital !"