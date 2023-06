Nigel Bailly de retour à Spa en Lamborghini Super Trofeo : "Plus de puissance, moins d'aéro, je ne passe plus le Raidillon à fond !"

Un an après avoir participé pour la première fois aux 24 Heures de Spa, le pilote belge Nigel Bailly est de retour sur le circuit ardennais... mais cette fois, c'est dans le cadre d'une course annexe, le Lamborghini Super Trofeo.

"C'est ici que tout a débuté pour moi il y a 5 ou 6 ans de cela, se remémore Nigel Bailly. J'affectionne tout particulièrement ce circuit, et puis, on est à la maison ! Il y a une ferveur incroyable ici."

À 33 ans, le pilote paraplégique originaire de Charleroi poursuit sa carrière au volant d'une Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 de 620 chevaux de l'équipe française CMR.

"En Lamborghini Super Trofeo, tous les pilotes ont la même voiture, c'est aux équipes de trouver les bons réglages pour jouer à l'avant, reprend Nigel Bailly. Ces voitures sont extrêmement puissantes, plus que les GT3, mais elles ont moins d'aéro que les GT3. Nous sommes quasiment 50 en piste, il y a beaucoup de monde, et c'est vraiment chouette de pouvoir se mesurer à tous ces pilotes valides. Les courses durent une heure, mais ça passe très vite. Nous sommes deux par voiture, et on forme un bon duo avec mon coéquipier, le Français Wilfried Cazalbon. On a une bonne homogénéité. On espère, pourquoi pas, monter sur le podium ce week-end dans notre catégorie !"

Tombé également amoureux des 24 Heures du Mans lorsqu'il y a participé au volant d'une LMP2 en 2021, Nigel Bailly voit ce championnat monomarque extrêmement relevé comme une préparation idéale pour se retrouver, un jour, à nouveau au départ de ces deux épreuves mythiques avec une GT3.

"Pour moi, être à nouveau au départ des 24 Heures de Spa, et pourquoi pas dès l'an prochain, ce serait très beau ! L'an dernier, avec la Bentley Continental GT3, je passais le Raidillon à fond. Avec celle-ci, ce n'est plus possible, malheureusement ! Peut-être pour plus tard, en 2024 ou en 2025, de nouveau avec une GT3... C'est l'objectif, et puis, le Saint Graal, c'est les 24 Heures du Mans !"