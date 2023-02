Nieuwsblad : pas de van Aert et Van der Poel mais Jumbo et Alpecin ont d’autres atouts

Le printemps des classiques commence ce week-end avec le traditionnel Circuit Het Nieuwsblad, samedi, en ouverture. L’excitation monte pour les coureurs et les observateurs mais un léger manque risque de se faire ressentir puisque quelques stars du peloton ne seront pas présentes. Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen mais aussi, et surtout, Wout van Aert et Mathieu Van der Poel.

Sans leur grand leader, les équipes Jumbo-Visma et Alpecin-Deceuninck pourraient paraître démunies. Mais un petit coup d’œil à la liste des partants vient rapidement rassurer. Au sein de la ruche, les jaune et noir de Jumbo devraient logiquement aligner Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Edoardo Affini, Jan Tratnik, Tim van Dijke et Nathan Van Hooydonck. Avec Benoot, Laporte et van Baarle, la formation néerlandaise possède trois coureurs qui seraient leader unique dans n’importe quelle autre équipe. Tiesj n’a plus gagné depuis 2020 (la 6e étape de Paris-Nice) mais on sait à quel point il est précieux sur une classique cycliste. Pour sa première année avec Jumbo, Christophe Laporte a décroché cinq succès en 2022 et quatre TOP 10 dans les classiques du printemps. Quant à van Baarle, il est tout simplement le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Ça dépote !