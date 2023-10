Nier les preuves du dérèglement climatique, c’est aussi absurde que de dire "la Terre est plate" !

Depuis lors, un nombre incalculable de preuves sont venues s’ajouter à ces premières découvertes. Car, depuis une dizaine d’années, il ne faut pas (il ne faut malheureusement plus) nous pencher sur les chiffres complexes de Callendar et Keeling pour constater que le dérèglement climatique est en marche. Des changements qui n’étaient pas sensibles à l’échelle de nos vies avant les années 1970, le sont devenus et vont le devenir toujours davantage.

Ainsi nous constatons l’élévation de la température globale moyenne, une fonte rapide des glaciers et une l’évolution inquiétante de la biosphère. Nous observons également la multiplication d’événements extrêmes. L’augmentation des canicules et des périodes de sécheresse sont logiques, parce que la température globale est plus élevée et que le dérèglement climatique fige plus longtemps les dépressions et les anticyclones sur une même zone géographique. Elles sont constatées partout dans le Monde. Par ailleurs, les inondations sont elles aussi plus nombreuses, parce que les intempéries sont rendues plus intenses par un air plus chaud, qui peut transporter davantage d’eau.

L’élévation du niveau des mers n’est pas encore sensible à l’échelle de la vie humaine, mais pourrait le devenir.