Niels Schneider remplacera Gaspard Ulliel dans la nouvelle série "Tikkoun"

Certaines sources ont confirmé que le comédien sera remplacé par Niels Schneider, révélé au grand public en 2010 grâce à son rôle dans le film Les amours imaginaires signé par Xavier Dolan. Niels Schneider donnera la réplique à Vincent Lindon et Ramzy Bédia dans cette série inspirée du livre du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, D’argent et de sang (Editions Seuil, 2018), sur l’arnaque du siècle à la taxe carbone. Âgé de 34 ans, Niels Schneider avait travaillé avec Gaspard Ulliel sur les films "Un peuple et un roi", de Pierre Schoeller, et "Sibyl", de Justine Triet.