Nicoletta raconte comment "Il est mort le soleil", pourtant snobé par l'Europe, est devenu un tube

Sur cet album se mélangent à la fois des titres méconnus, un inédit signé par Carla Bruni, et les plus grands tubes de Nicoletta : Mamy Blue, La musique, ou encore Il est mort le soleil.

Ce dernier titre est repris en duo avec la jeune Marina Kaye, également à l'affiche de L'Héritage Goldman.

Le destin de cette chanson est hallucinant. À sa sortie en 1968, les radios européennes ne veulent pas diffuser ce morceau car il comporte le mot 'mort'. Le succès est venu du... Canada raconte la principale intéressée : "Le Canadien est habitué à l'écoute américaine. J'étais là-bas pour faire ma promotion. Pour la première fois de ma vie j'ai traversé l'Atlantique. Je suis restée 4 jours et j'ai travaillé comme une folle".

C'est au cours de ce séjour qu'elle rencontre Ray Charles : "C'étaient les mêmes agents que lui qui m'avaient fait venir. Ils s'occupaient des artistes étrangers. Résultat : il nous a amenés manger avec lui au quartier chinois. On a passé une soirée formidable, il a écrit mon adresse sur son carnet (...) Je lui ai laissé mon album et trois semaines plus tard il m'a téléphoné et m'a dit qu'il ferait Il est mort le soleil en anglais. Quand la version anglaise est arrivée les radios ont changé et se sont mises à aimer le titre".