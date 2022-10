Nicole Ferroni : "Avec Raymond Devos, l'absurdité devient normale et le normal est absurde"

Ayant réuni environ 15.000 spectateurs en 10 jours, la 11e édition du Festival du rire de Liège, le VOOrire s’est clôturé ce lundi 24 octobre par le spectacle "Bonsoir Monsieur Devos".

Véritable hommage à Raymond Devos qui aurait eu 100 ans le 9 novembre, cette soirée a vu défiler de nombreux humoristes tels que Michel Boujenah, Anne Roumanof, Elie Semoun, Bruno Coppens ou encore Nicole Ferroni, interprétant des sketchs de l’humoriste.

Anne-Sophie Bruyndonckx s’est entretenue avec Nicole Ferroni qui, depuis sa loge, se préparait pour son passage. Parmi le répertoire de Raymond Devos, l’humoriste française a choisi "Le trou du souffleur" et "Le bout du bout".

En 2011, Nicole Ferroni avait reçu le prix Raymond Devos au Festival International du Rire à Rochefort par les Frères Taloche.

Ce que j’aimais beaucoup chez Raymond Devos, c’est le fait de rendre l’absurdité normale et le fait de considérer que ce qui est normal est absurde.

Selon Nicole Ferroni, si l’humour de Raymond Devos fonctionne encore aujourd’hui, c’est grâce à son intemporalité et par le fait que les situations choisies dans ses sketchs font partie de la vie quotidienne et parlent ainsi à tout le monde.

En plus de son passage au Festival du Rire à Liège, Nicole Ferroni s’est aussi produite dans les bars de Marseille avec son spectacle poétique "C’est ma tournée, je vous offre un vers". Un autre spectacle, "Please stand up" durant lequel plusieurs femmes humoristes se succèdent, aura quant à lui lieu dans plusieurs départements en France en 2023. Il n’y a cependant pas de dates en Belgique prévues pour l’instant.