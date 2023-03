Nicole de Moor veut orienter les demandeurs d’asile vers un job dans le secteur des soins

Alors que 70 demandeurs d’asile occupent depuis une semaine le bâtiment appelé à accueillir le futur centre de crise fédéral, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) souhaite orienter davantage de demandeurs d’asile vers un emploi dans le secteur des soins, a-t-elle déclaré lors d’une visite à Gand, à l’occasion de Dag van de Zorg ("la Journée des soins"). Une collaboration avec l’organisation de soins à domicile flamande Familiehulp.

"L’année dernière, environ 10.000 demandeurs d’asile ont travaillé dans notre pays pendant leur procédure d’asile", a déclaré Nicole de Moor. "Nombre d’entre eux travaillaient dans différents secteurs tels que la logistique, l’hôtellerie ou la construction. Mais aujourd’hui, nous voulons aussi former davantage de demandeurs d’asile à un emploi dans le secteur des soins de santé."

Et c’est nécessaire, car le secteur des soins de santé est aujourd’hui confronté à une énorme pénurie de personnel. "Il y a des postes vacants en permanence", explique Ann Demeulemeester, directrice de Familiehulp. "C’est pourquoi nous investissons dans la formation des réfugiés et offrons des cours de langue aux demandeurs d’asile. C’est un travail de longue haleine, mais cela fonctionne."

Familiehulp dispose de huit centres de formation en Flandre et à Bruxelles. Quatre d’entre eux ont ouvert leurs portes ce dimanche lors de Dag van de Zorg 2023. Quelque 200 institutions de soins en Flandre et à Bruxelles (hôpitaux, maisons de repos et de soins, établissements pour personnes handicapées, …) ont ouvert leurs portes dimanche lors de cette journée thématique.