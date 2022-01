Nicolas Van der Maren (MR) futur bourgmestre d’Ottignies-LLN : renvoyé dans l’opposition, Ecolo accuse le coup

Bien qu’en retrait de la vie politique depuis environ 3 ans, l’ancien bourgmestre Ecolo d’Ottignies Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland, s’est dit stupéfait et attristé. "Je ne m’y attendais pas du tout. Et sans doute que mes amis d’Ottignies Louvain-la-Neuve non plus. Il y avait probablement quelque chose qui germait depuis quelques mois. Donc, il y a sans doute des questions à se poser du côté du groupe Ecolo…"

Pour Jean-Luc Roland, un des trois premiers bourgmestres Ecolo de Wallonie en 2000, les tensions récurrentes entre les élus locaux et l’université ont sans doute compliqué la vie politique locale. "Il y a eu des moments constructifs et des moments de tension ; c’est une des particularités de cette commune qui abrite sur son territoire une grande université comme l’UCLouvain. Mais je ne pense pas que cela soit la seule raison de la crise actuelle. Il y a également eu des tensions au sein de la coalition. Il y a notamment eu des propos maladroits de certains mandataires à l’égard de l’UCLouvain. Il y a par ailleurs eu, vraisemblablement, des pressions en coulisse exercées par d’autres partis".

Quant au retour annoncé des libéraux au pouvoir, Jean-Luc Roland y voit une opportunité que le MR n’a pas laissée filer. "Vous savez, Ottignies Louvain-la-Neuve est une île verte dans un océan bleu. Les libéraux sont majoritaires dans le Brabant wallon. Mais à Ottignies, Ecolo est resté au pouvoir pendant 20 ans. Leur retour, c’est une réussite pour eux, un échec pour Ecolo. J’espère surtout que la nouvelle coalition maintiendra quand même les politiques que nous avons menées pendant toutes ces années, notamment en matière de mobilité et d’urbanisme !" Un souhait que le nouveau (futur) bourgmestre libéral, Nicolas Van der Maren, semble vouloir respecter. "Nous avons mené une opposition constructive. Maintenant que nous remontons dans la majorité, ce n’est pas pour interrompre les chantiers déjà entamés ! " Nul doute qu’Ecolo suivra de très près l’évolution des dossiers sur lesquels les Verts s’étaient engagés. Le prochain Conseil communal risque d’être quelque peu tendu.