Nicolas Van der Maren, le modeste ambitieux : quelques mots sur le futur bourgmestre d’Ottignies-LLN et ses priorités

Lorsqu’il s’est exprimé devant les journalistes et les membres de la nouvelle majorité mercredi, Nicolas Van der Maren a eu le triomphe modeste. En fait, il n’a pas triomphé du tout. D’abord, parce qu’il n’est pas encore bourgmestre. Il lui faudra sans doute encore attendre une dizaine de jours au moins. Ensuite, et il le sait, parce que le plus dur reste à faire: convaincre les habitants de la commune, de Céroux à Louvain-la-Neuve en passant par Limelette et Ottignies. Nicolas Van der Maren joue la carte de l’humilité, quand d’autres se pavanent ou fanfaronnent sur les réseaux sociaux.

On le traite d’opportuniste? Il répond qu'il n’a fait que saisir une occasion qui se présentait à lui et que ce n'est pas son groupe, mais bien la liste Avenir (cdH), qui a provoqué le divorce de la majorité sortante. Nicolas Van der Maren se réjouit simplement de pouvoir enfin agir concrètement, influer sur les affaires de la ville et sur le quotidien de ses habitants.

"Est-ce qu’on profite des circonstances? Oui, certainement, reconnaît-il. Mais ces dernières années, on a vraiment travaillé à développer une opposition qui se voulait nuancée et constructive et je pense que ça a été reconnu par les autres partis. Ils se sont dit que le MR d’Ottignies-Louvain-la-Neuve était fréquentable, qu’on pouvait travailler avec lui. On a travaillé longtemps pour offrir un terrain fertile à des discussions."