Nicolas Truong, journaliste : « Il faut savoir penser contre soi-même »

En poste au Monde, Nicolas Truong est à la tête du département "Idées – Débats". L’homme a à cœur de "théâtraliser les idées". De l’objet journal, il dit qu’il est "une sorte de mise en scène". La mise en scène lui est d’ailleurs familière : connu du public avignonnais pour avoir animé le Théâtre des Idées ainsi que les Ateliers de la pensée, il a aussi créé dans la Cité des Papes plusieurs projets théâtraux. Le dernier en date, Interview, crée en 2016 dans le "In", "s’interroge sur une technique de travail médiatique", le spectacle étant lui-même construit autour d’entretiens, d’interviews, avec plusieurs reporters célèbres, dont Florence Aubenas et Jean Hatsfeld. "Il faut se regarder soi-même en tant que journaliste", intime Nicolas Truong. "C’est pour cela que je me suis interrogé sur l’exercice de l’interview. Comment faire pour permettre à une parole d’advenir ? C’est un questionnement que tout le monde devrait mener", explique-t-il.

Dans le dessin animé les Aristochats, Thomas O’Malley et ses complices chantent "Tout le monde veut devenir un cat" sur une musique entraînante. C’était dans les années 1970. En 2022, celle-ci semble avoir laissé la place à un "bruit de fond permanent, une entêtante musique d’ambiance" et la rengaine être devenue "Tout le monde veut pouvoir s’exprimer sur tout et n’importe quoi". Un rêve démocratique devenu possible avec l’émergence des réseaux sociaux mais qui entraîne bon nombre de dérives. Avec l’entrée dans nos vies des nouvelles technologies, chacun peut s’exprimer et, sous couvert d’égalité, toutes les paroles se valent, qu’elles soient vraies ou fausses, au risque de tomber dans l’insignifiance.

Nous sommes dans ce que Nicolas Truong appelle "la société du commentaire", une analyse qui fait l’objet d’un essai qui vient de paraître aux éditions de l’Aube. Cette société du commentaire prolifère également avec le discours tenu par les chaînes d’informations en continu qui parviennent à imposer des mots ou des thématiques. À l’heure où certains brandissent la menace que représenterait soi-disant "le grand remplacement " ou "l’islamo-gauchisme", qui s’interroge encore sur le sens de ces termes ? Nicolas Truong invite à retrouver son esprit critique et… à se taire parfois. Et de citer Gilles Deleuze :