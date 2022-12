Nicolas Raskin, versé dans le noyau B du Standard : "Mon différend avec la direction est beaucoup plus compliqué qu’un montant salarial"

Nouvel épisode dans l’affaire Nicolas Raskin.

Samedi, le milieu de terrain du Standard de Liège avait lâché une bombe sur ses réseaux sociaux. Dans sa "story" Instagram, on pouvait apercevoir une photo du joueur avec comme légende : "Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné". Un message évidemment adressé à sa direction.

Depuis, Ronny Deila a confirmé que Raskin avait été versé dans le noyau B. La cause ? Le joueur aurait refusé de prolonger son contrat en bord de Meuse.

Ce lundi, à la veille du choc face à l’Antwerp, le médian de 21 ans a tenu à mettre les choses au clair avec un nouveau message publié sur ses réseaux sociaux :

"Chers supporters,

Mon message impulsif né de la tristesse et la déception de samedi laisse croire que j’ai décidé d’arrêter mon aventure au Standard. C’est faux. Ce message a été écrit après la décision de la direction – une décision que vous ne connaissiez pas – de me verser dans le noyau B. Mon différend avec la direction actuelle est beaucoup plus compliqué et large qu’un montant salarial. Je dois respecter leur décision mais déplore qu’on essaie d’en faire une affaire de salaire. Ce n’est pas le cas. Et je l’ai démontré encore cet été, ne voulant pas quitter le Standard qui voulait me vendre à un des clubs du top 3 en Belgique. Je suis très triste de la tournure que prend mon aventure avec le club de mon cœur".

On attendra désormais le prochain épisode afin de connaître les raisons pour lesquelles Raskin n’a pas prolongé son contrat avec le Matricule 16.