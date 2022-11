Nicolas Raskin va-t-il prolonger son aventure au Standard ? "Si toutes les parties sont contentes, oui je n’ai pas de souci de resigner"

En fin de contrat, Nicolas Raskin est en négociation avec le Standard pour prolonger. La fumée blanche va-t-elle bientôt sortir à Sclessin ? Présent ce lundi dans l’émission La Tribune, Nicolas a expliqué la situation.

Prolongera ? Prolongera pas ? Le feuilleton du contrat Nicolas Raskin n’est pas encore fini au Standard. Pourtant, le joueur n’est pas contre une prolongation.

"On a repris les discussions et ça se passe bien, ça avance, c’est constructif", explique le joueur dans l’émission La Tribune. "Maintenant, le club sait ce que j’attends de lui, pas forcément niveau salaire, mais surtout avec d’autres conditions qu’on peut retrouver dans d’autres types de contrats de footballeurs."

Si Raskin n’a toujours pas prolongé, c’est aussi la faute de l’ancienne direction qui ne lui a jamais proposé un nouveau contrat: "La direction actuelle a pris le temps au début de l’année et même l’ancienne direction. Quand tu es un jeune du club et que l’on te laisse deux ans sans renouveler le contrat que tu as signé à 17 ans et que tu as joué près de 92 matches, c’est un peu beaucoup. On arrive dans une situation que je n’ai pas voulue et j’essaye de faire le maximum pour trouver un compromis entre le club et moi. Le club sait ce que j’attends de lui. Ce n’est pas une question de salaire, car je lis ça partout. Il y a d’autres choses."

Et Raskin de conclure si les deux parties arrivent à s’entendre : "A partir du moment où toutes les parties sont contentes, oui je n’ai pas de souci de resigner."