Nicolas Raskin très heureux de la première victoire de la saison du Standard : "elle fait énormément de bien"

Concentrés et appliqués, les Rouches ont géré leur avance et ont montré de l’envie devant leurs supporters. Seul petit point noir de l’après-midi, le manque d’occasions créées (surtout en seconde période). "Tout ne peut pas être parfait directement. On essaye de s’améliorer on a encore beaucoup de points à travailler mais je pense qu’il y a du mieux, on a été dangereux. La dernière passe doit être encore plus belle et là on pourra avoir des beaux résultats.", positive le Diablotin.

Après des mois et des mois compliqués, enfin, à Sclessin, on a retrouvé la grosse ambiance de fête et les joueurs savourent avec eux : "Evidemment si les résultats et la manière suivent, ils seront là. Ils l’ont déjà montré maintes et maintes fois que si on était là, ils étaient là aussi. C’est à nous de faire le boulot sur le terrain.", conclut Nicolas Raskin.