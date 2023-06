Nicolas Raskin taquin avant le début de l’Euro Espoirs: "La star de l’équipe ? Allez, on va dire Openda… pour lui faire plaisir"

Après une longue et éreinte période de qualifications, les Diablotins débutent (enfin) leur Euro ce mercredi après-midi. Au programme, d’emblée un gros morceau avec une entrée en matière périlleuse, sur papier en tout cas, contre le voisin des Pays-Bas. En marge de ce premier match, Lancelot Meulewaeter a pu tendre son micro à Nicolas Raskin, l’un des piliers de cette équipe.

"Comment on se sent ? On est très positifs, on a hâte de commencer le tournoi" explique-t-il avec le sourire. "C’est quelque chose qu’on a préparé depuis deux ans, on a été bons en qualifications, donc plus on se rapproche, plus on est excités. On a envie d’y être.”

Après sa fin de parcours en eau de boudin et une blessure persistante en mars, Raskin retrouve, lui, ses sensations au meilleur des moments. A l’image d’un dernier match préparatif qu’il a bouclé magistralement contre Israël : “Mon doublé ? Oh, j’ai eu un peu de chance sur le 2e. C’est bien. J’ai eu une petite gêne en mars donc je n’ai pas pu venir au rassemblement. Là je me sens bien physiquement."

En club aussi, Raskin se porte pour le mieux. Content d’avoir retrouvé le terrain avec les Rangers après l’interminable bras de fer qui l’opposait à la direction du Standard : "J’ai beaucoup joué, à chaque fois que j’étais disponible, j’étais titulaire. C’est un grand club, avec de grandes attentes. Quand je suis arrivé, c’était compliqué, on a perdu une finale de Coupe. Mais plus le temps avançait, plus on était bons. On a fini par gagner 3-0 chez nous contre le Celtic. Cela nous a donné une bonne “vibe” pour l’année prochaine. J’ai hâte. Pour essayer de gagner quelque chose et d’enfin avoir quelque chose dans mon palmarès (rires)."

Après ces six mois avec les Rangers, son focus à lui est désormais à 100% sur "ses" Diablotins. Lui, le titulaire quasi indiscutable (quand il est fit) dans l'esprit du sélectionneur Jacky Mathijssen. Et ce, malgré la concurrence féroce dans l'entrejeu. En évoquant cette fameuse concurrence, il préfère botter en touche et comparer aux situations en club : "Il y a de la concurrence partout, au milieu de terrain peut-être encore un peu plus qu’ailleurs. Mais depuis qu’on est petits, il y a de la concurrence partout. Pour avoir sa place dans n’importe quelle équipe professionnelle, il y a de la concurrence. Il faut se battre, il faut essayer d’être le meilleur sur le terrain. Si tu fais ton bonhomme de chemin et que t’essaies d’être le meilleur, tu vas être récompensé un jour. Je ne me pose pas de questions, j’essaie de faire de mon mieux dans le club où je suis, j’essaie de passer des étapes, d’aller où j’ai envie d’aller…"