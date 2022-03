Nicolas Raskin satisfait par le comportement du Standard : "De l’envie, des courses et de la récupération haute"

Le Standard s'est imposé face au Beerschot mercredi (1-0), dans un match d'alignement de la 19e journée de Pro League, le championnat belge de football. Grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l'expulsion de Dussenne (52e), les Rouches se donnent un peu d'air et ont désormais 9 points d'avance sur Seraing, 17e.

"Après l’exclusion, je n’ai pas eu peur, mais c’est vrai qu’on a senti que ça allait devenir plus dur. On a peut-être eu dix minutes d’appréhension au vu de ce qui s’est produit durant les dernières semaines. On l’a fait en équipe, on s’est battu en équipe, c’est ce qui nous rend encore plus heureux maintenant. A 10 contre 11, c’était difficile de continuer à mettre une pression haute, d’autant qu’ils ont posté beaucoup de joueurs devant. Ils sont passés beaucoup par les côtés, on a dû beaucoup courir. Dans notre situation, même si on avait dû jouer dans notre but pour gagner ce match, on l’aurait fait", a analysé Nicolas Raskin au micro de notre collègue Pierre Deprez.

Avant de revenir sur les derniers jours : "On était à l’Académie, on a dormi ensemble, on s’est serré les coudes. On a essayé d’enchainer une bonne prestation car on a perdu contre Gand, mais on n’avait pas fait un si mauvais match. On a fait une bonne première période, avec de l’envie, des courses et de la récupération haute. On a marqué un beau but. La carte rouge nous met un peu en difficulté, c’est souvent ce qui arrive aux équipes qui traversent une mauvaise période."