Nicolas Raskin rêve de Premier League et… d’un retour au Standard : “J’ai regardé la fin du match face à Bruges dans le vestiaire”

Habitué à évoluer avec les Espoirs de notre équipe nationale, le petit format est désormais trop âgé. Pas encore appelé par Domenico Tedesco, le manque de revêtir la vareuse noir jaune rouge s’installe. "Bien sûr, c’est un beau rendez-vous où l’on retrouve des joueurs qu’on ne voit pas souvent et où on affronte des pays différents. Je ne suis plus éligible avec les U21 donc à moi de travailler encore plus pour aller plus haut" conclut celui qui a déjà porté le brassard de capitaine dans les catégories de jeunes de notre sélection.