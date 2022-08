Nicolas Raskin pourrait quitter le Standard de Liège pour les Glasgow Rangers, qualifiés en Ligue des Champions

Ce départ, s'il se confirme, pourrait avoir le mérite de renflouer les caisses des dirigeants liégeois, qui exigeraient 5,5 millions d'euros pour lâcher leur médian. Alors que Nicolas Raskin n'a plus qu'un an de contrat en bord de Meuse, ce marché des transferts estival est l'une des dernières opportunités pour les Rouches de dégager du cash sur l'un de leurs joueurs à la plus forte valeur marchande.