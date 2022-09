Nicolas Raskin met fin au suspense : "Si je serai encore au Standard dans quelques jours ? Oui, bien sûr"

Soulagement du côté du Standard. Quelques jours après avoir dompté Courtrai d’une courte tête, les Liégeois ont réussi la passe de deux en venant à bout d’une coriace équipe d’Ostende. Forcément, après ce 6/6 qui fait du bien au moral, les sourires étaient légion en Bord de Meuse.

"On a eu des moments assez difficiles ces deux dernières années. Aussi bien nous que les supporters méritons de gagner un peu. Cela nous fait du bien, on a eu des hauts et des bas" assure Nicolas Raskin d’emblée, confirmant cette impression de soulagement qui semblait régner dans tout Sclessin.

Avec cette 2e victoire consécutive, le Standard signe donc son premier 6/6 depuis une éternité : "Je l’ai entendu avant le match, ça fait un an, non ? C’est énorme. C’est pour ça que je dis qu’on a eu des hauts et des bas. Finalement, le noyau n’a pas beaucoup changé, on a galéré tous ensemble donc c’est bien qu’on puisse sortir de cette spirale négative. On a tout ce qu’il faut, si on continue avec cette mentalité, on peut faire de belles choses" avoue-t-il au micro de Vincent Langendries.

Alors que vise-t-on désormais ? A lire entre les lignes, on sent très vite, qu’au vu du passé récent, on tient à rester prudent : "Je n’ai pas encore envie de parler trop vite, c’est mieux de faire le boulot et puis de parler mais il y a clairement du mieux. Au niveau de la mentalité, de l’implication de tout le monde c’est mieux. Le noyau n’a pas changé mais la façon de jouer si donc c’était vraiment un déclic mental. On sort tous ensemble de l’eau, ça fait plaisir."

Demeure une question : ce renouveau du Standard se fera-t-il avec ou sans Nicolas Raskin, cité avec insistance du côté des Rangers. Alors Raskin encore Rouche dans quelques jours ? Fin du suspense : "Oui, oui, je serai encore là, bien sûr. On verra de quoi l’avenir sera fait mais pour le moment je suis à 100% ici et j’espère pouvoir faire un beau petit truc cette année."