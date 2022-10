Nicolas Raskin avec les Diables Rouges ? "Si je peux aider l’équipe avec mes qualités, ce serait avec plaisir"

Ce lundi dans La Tribune, Vincent Langendries et ses chroniqueurs ont reçu l’un des grands artisans de la bonne saison du Standard : Nicolas Raskin, encore étincelant ce samedi lors de la victoire des hommes de Ronny Deila face à Zulte Waregem. Avec ses bonnes performances, le milieu de terrain liégeois pourrait-il faire partie des 26 de Roberto Martinez pour la Coupe du monde 2022 ?

"Je suis Belge et fier de l’être. Quand tu es petit, le rêve est de jouer pour les Diables Rouges. J’espère y arriver un jour". Un jour et pourquoi pas dans trois semaines, pour le Mondial ? "La meilleure campagne de communication pour ma candidature, c’est ce qu’on arrive à faire sur le terrain avec le Standard. On enchaîne les bons résultats. Je joue en équipe nationale depuis que j’ai 15 ans, ça serait un honneur de jouer pour l’équipe A. Et si je peux aider l’équipe avec mes qualités, ce serait avec plaisir. Je peux apporter de la personnalité, je défends vers l’avant et arrache des ballons dans les pieds des adversaires".

Avec les Diables, mais à quelle place ? "Où tu veux !", a directement répondu Raskin avec le sourire, avant de poursuivre : "J’aime les deux postes. J’aime me projeter vers l’avant et être proche du but adverse. Dans le foot moderne, les statistiques comptent beaucoup. Mais depuis l’arrivée de Ronny Deila, je prends aussi beaucoup de plaisir à construire de derrière".

Nicolas Raskin sera-t-il du voyage au Qatar ? Réponse le 10 novembre prochain avec la sélection de Roberto Martinez.