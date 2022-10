Nicolas Raskin avec les Diables au Mondial? "Dans la forme qu’il a en ce moment, il doit entrer en ligne de compte", selon Philippe Albert

Nicolas Raskin respire la forme. Annoncé sur le départ en début de saison, le médian du Standard est finalement resté à Sclessin pour le plus grand bonheur de ses supporters. Pion essentiel de Ronny Deila, "Raskinator" s'est imposé comme le patron du milieu de terrain liégeois. Face à Anderlecht, c'est Raskin, du haut de ses 21 ans, qui a sonné la révolte en inscrivant le but de l'égalisation (1-1). Suffisant pour faire partie des 26 de Roberto Martinez à la Coupe du monde? Les consultants de l'émission La Tribune ont donné leur avis.

"Dans la forme qu’il a en ce moment, il doit entrer en ligne de compte", tranche d'emblée Philippe Albert, rejoint par Marc Delire. "Si j’en parle pendant le commentaire, c’est parce qu’il vient de mettre un petit pont à Vertonghen. Donc ce mec-là est un titulaire indiscutable au Qatar et on a un gamin qui est en train de révolutionner le Standard et on n’en prendra pas conscience. On est là aussi pour dire 'oh, il y a un gamin qui le mérite'".

Pour Nordin Jbari, ce n’est pas un souci de qualité mais de timing : "Ce n’est pas la première fois qu’il est bon. Quand on prépare une Coupe du monde, on injecte les joueurs à un certain moment. Là on est à un mois du Mondial. Bien sûr qu’il a les qualités pour y aller, mais je ne pense pas que Martinez va le prendre".

"Je trouverais ça vraiment bien qu’il soit là parce que c’est un mec qui défend vers l’avant", rebondit Cécile De Gernier, "Après, il faut voir s’il peut prendre la même place sur le terrain qu’au Standard. Ce ne sera sans doute pas le cas. Et s’il est un peu timoré, ça ne sert à rien qu’il soit là".

Le prendre, d’accord, mais à la place de qui ? C’est la que ça coince car au cœur du jeu, il y a beaucoup de concurrence. "C'est difficile mais c'est un choix. On verra ce que Martinez va faire", conclut Delire.