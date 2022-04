Nicolas Raskin au Standard : stop ou encore ?

L'officialisation du rachat du Standard de Liège par le groupe 777 Partners actée depuis une semaine, les Américains se mettent petit à petit au travail.

Les dossiers vont naturellement s'enchainer : prendre ses marques, mettre en place un organigramme à la hauteur des ambitions, trouver un nouvel entraineur suite au départ de Luka Elsner, constituer un noyau, etc. Il y a clairement du pain sur la planche.

"S’ils veulent un peu préserver l’ADN du club, il faudrait garder un peu de joueurs issus du club de formation. On pense immédiatement à Nicolas Raskin, mais est-ce que le garçon n’aura pas envie d’aller voir ailleurs ? C’est à mon avis le joueur le plus bankable du noyau. […] Arnaud Bodart n’est plus titulaire… Je pense que ça va être la grande lessive, on a l’impression que les nouveaux propriétaires vont venir avec des joueurs. Je ne pense pas que beaucoup de monde va rester", indiquait récemment notre collègue RTBF Thierry Luthers durant un de nos Facebook Live.

La situation de Nicolas Raskin, dont la valeur est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt, interpelle de fait. On apprend ce mercredi, dans Het Laatste Nieuws, que le médian belge de 21 ans ne serait pas opposé à un transfert et qu'il pourrait compter sur plusieurs intérêts. Sous contrat avec le Standard jusqu'en juin 2023, il poursuit les négociations avec les propriétaires américains, mais on ne se dirige clairement pas vers une prolongation signée 'les yeux fermés'.