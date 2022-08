Nicolas Raskin après la débâcle du Standard : "On n’était pas au niveau"

Le Standard de Liège s’est incliné sur la pelouse du promu Westerlo (4-2) ce samedi après-midi à l’occasion de la 4e journée de Pro League. Une défaite logique pour Nicolas Raskin.

"On n’était pas eu niveau. Westerlo a été bon mais on n’était pas au niveau. C’est décevant car on sort d’une bonne prestation contre le Cercle", a réagi le milieu de terrain liégeois au micro d’Eleven.

Mené toute la rencontre, le Standard est à chaque fois revenu dans la partie mais s’est directement fait surprendre par la suite. "Le coach nous a dit d’y croire, de continuer à exécuter le plan de jeu. Quand on fait 2-1 tout le monde y croit mais malheureusement on prend un but qui nous fait très mal. On a un peu de malchance sur ce troisième but avec Larsen qui marque contre son camp. Après on a essayé de pousser pour marquer le but du 3-3 mais on a pris un contre", a conclu Nicolas Raskin.

Dimanche prochain, le Standard accueillera OHL à Sclessin avec l’obligation de prendre les trois points.